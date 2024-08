Olympia 2024: Heftiger Unfall nach Silber - "Ich bin froh, dass ich am Leben bin"

Die US-Amerikanerin Micha Hancock jubelt bei Olympia über die Silbermedaille. Wenig später sind sie und eine Teamkollegin in einen Autounfall verwickelt.

Wenige Tage nach den Olympischen Spielen hat US-Volleyballerin Micha Hancock enthüllt, dass sie in einen schweren Autounfall verwickelt war. Wie die 31-Jährige, die mit den USA Olympia-Silber gewann, in einer Instagram-Story mitteilte, sei das Taxi, das sie nach einer Abschlussparty zurück zum Hotel bringen sollte, gegen einen Mast gekracht.

Hancock wurde dabei verletzt, auf dem Bild in der Story ist sie mit einem geschwollenen und blutigen Auge zu sehen. Details zum Unfallhergang sind nicht bekannt.

Silber-Gewinnerin in Unfall verwickelt: „Froh, dass ich am Leben bin“

„Ich habe ein paar Verletzungen, werde mich aber in den nächsten Monaten erholen“, schrieb die Volleyballerin, die in Tokio mit dem US-Team Silber gewonnen hatte.

Weiter richtete Hancock ein paar Worte an ihre Follower: „Sowas passiert schnell, Leute. Passt auf euch und eure Mitmenschen auf, schnallt euch beim Fahren unbedingt an. Ich bin froh, dass ich am Leben bin.“