Olympia 2024: Krause-Drama! Vorletzte statt Medaillenplatz

Bei ihrer vierten Olympia-Teilnahme hatte Krause noch einmal auf den ganz großen Coup gehofft, nachdem sie in Tokio vor drei Jahren Fünfte geworden war, in Rio Sechste und in London Siebte. Doch auch diesmal war die Konkurrenz zu stark für die ehemalige WM-Dritte, die auf der Schlussrunde Moral bewies und immerhin noch einen Platz gutmachte.