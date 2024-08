Olympia 2024: "Sehr trauriges Ergebnis" - Deutsche Legende verpasst Happy End

In seinem vielleicht letzten großen Rennen ging Sebastian Brendel leer aus. Der dreimalige Olympiasieger und Canadier-Spezialist erlebte am Freitag in Paris auf seiner Paradestrecke über 1000 Meter eine herbe Enttäuschung.

Olympia 2024: Brendel gehen die Kräfte aus

In London hatte Brendel 2012 erstmals Gold im Einer geholt, vier Jahre später krönte er sich in Rio im Einer sowie im Zweier zum Olympiasieger. 2021 in Tokio schied er nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Zweier über seine Paradestrecke im Halbfinale aus. „In London und Rio hatte ich faire Bedingungen, da hat es gepasst. In Tokio und Paris leider nicht“, ergänzte Brendel.