Nach Silber-Coup: Skurriles TV-Interview gibt Rätsel auf

Der Kajak-Vierer der Frauen hat bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille gewonnen. Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch und Sarah Brüßler paddelten im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne auf Rang zwei, nach 500 Meter lag das als Außenseiter gestartete Quartett lediglich hinter Neuseeland.

Nachdem sie aus dem Boot gestiegen sind und auf dem Steg gingen, fielen die vier übereinander her. Ihre Freude war grenzenlos. Dies war auch kurz darauf in einem etwas konfusen und sehr sympathischen ARD -Interview spürbar. „Ich kann es noch nicht fassen, aber ich glaube, es wird gleich kommen, wenn wir auf dem Siegertreppchen stehen“, sagte Hake überglücklich.

Olympia: Silber-Heldin erschreckt sich während des Interviews

Die gebürtige Polin ergänzte zudem, dass sie erst am Freitagabend ihren Triumph feiern können, da Freitagmittag die Zweier-Wettbewerbe anstehen. „Dann feiern wir richtig...“, unterbrach die 26-Jährigen ihren Satz, weil sie etwas sah, sich erschreckte und zwei Mal laut aufschrie. Was genau passierte, konnte in der ARD-Übertragung nicht aufgelöst werden. Paszek jedenfalls murmelte nur „ich muss, sorry“, lief aus dem TV-Bild und beendete damit das Interview. Moderator Alexander Bommes sprach kurz darauf von „herzzerreißenden“ Szenen im besten Sinne. Auch im Netz wurde das Interview gefeiert: „Nur Liebe für Paulina Paszek“, schrieb ein User auf X, der den Clip teilte.