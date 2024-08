Olympia 2024: Speerwurf mit Julian Weber heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Julian Weber überzeugt in der Qualifikation. Kann der Speerwerfer auch im Endkampf alle schlagen?

Auf satte 87,76 Meter feuerte der 29-Jährige sein Arbeitsgerät und konnte danach ganz entspannt die Stimmung im Stadion aufsaugen. In seiner Gruppe A kam an diesen Wurf niemand heran. Nur der Kenianer Julius Yego kam mit 85,97 Metern in die Nähe.