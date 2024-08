Olympia 2024: Startblock bleibt leer! Rätsel um Leichtathletik-Legende

Shelly-Ann Fraser-Pryce wollte in Paris eigentlich Geschichte schreiben. Kurz vor dem Start des Halbfinals gab es die große Überraschung: Ihr Startblock blieb leer.

Großes Rätselraten um Leichtathletik-Gigantin Shelly-Ann Fraser-Pryce! Die 37-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in Paris das historische Kunststück vollbringen wollte, zum fünften Mal in Folge eine olympische Medaille über die 100 Meter zu gewinnen, tauchte im zweiten von drei Halbfinalläufen am Samstagabend nicht im Startblock auf.