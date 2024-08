Olympia 2024: Tränen-Interview von deutscher Schwimmerin im TV

Nachdem sich Gose, Maier und Mrozinski zu ihren Leistungen geäußert hatten, kam Schulze an die Reihe. Auf Kestings Frage, wie es Ihr ergangen sei, antwortete die Berlinerin mit Tränen in den Augen: „Oah, ey. Ich muss kurz heulen, aber vor Glück.“

Mit brüchiger Stimme setzte sie fort: „Ich bin reingelaufen und habe die ganze Stimmung mitgekriegt und ich war erstmal so: Okay krass, ich bin gerade …“ Kurzzeitig schienen ihr die Worte ganz zu fehlen, ehe sie den Satz mit „bei den Olympischen Spielen und es war einfach so toll und so überwältigend“ beendete.