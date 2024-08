Olympia 2024: US-Star kritisiert Medaillenqualität

Der US-amerikanische Skateboarder Nyjah Huston, der bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze in der Disziplin Street gewann, hat sich über die Qualität seiner Medaille beschwert.

Wie die britische Sun berichtete, ist der 29-Jährige nach dem Ende der Skateboard-Wettkämpfe in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt und hält sich aktuell in Laguna Beach im Bundesstaat Kalifornien auf. Dort verbringt er Zeit mit seinen Freunden und seiner brandneuen Medaille. Nur dass diese nach rund einer Woche nicht mehr so neu aussieht.

Olympia-Dritter: „Medaillen sehen schlechter aus, wenn...“

„Sie sind offensichtlich nicht so hochwertig, wie man meinen könnte“, kritisierte Huston. Er sei der Meinung, dass die Qualität der Olympischen Medaillen verbessert werden müsse. In weiteren Instagram-Stories schrieb er: „Die Medaille sieht aus, als wäre sie in den Krieg und zurückgegangen“, und weiter: „Ich denke, die Medaillen sind dazu gedacht, in Etuis zu sein.“