Olympia 2024: Wie Gislason Wolff rechtzeitig wieder stark machte

Es scheint ja immer so, als sei dieser Bär von einem Mann zwischen den Pfosten die Ruhe selbst. In Paris aber während der Vorrunde und im Viertelfinale in Lille gegen Frankreich, diesem Spiel für die Ewigkeit, war Wolff plötzlich verletzlich, bezwingbar und sogar außen vor. Er wurde früh im Tor durch David Späth ersetzt, der zu glänzen vermochte.