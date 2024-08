Olympia 2024: Wirbel um Loser-Zeichen von Handball-Superstar

von SPORT1 01.08.2024 • 22:21 Uhr Bei den schwedischen Handballern ist die Olympia-Endrunde in Gefahr. Gegen Kroatien bräuchte es im nächsten Gruppenspiel einen Sieg, allerdings droht mit Jim Gottfridsson der Superstar der Mannschaft zu fehlen.

Für Schweden verläuft das olympische Handball-Turnier der Männer bisher nicht nach Plan. Durch die 24:29-Niederlage gegen Slowenien musste der deutsche Gruppengegner bereits die zweite Niederlage in drei Spielen hinnehmen.

Doch nicht nur das trübte die Stimmung in Schweden - Handball-Star Jim Gottfridsson flog mit einer Blauen Karte vorzeitig runter und könnte damit auch das nächste Gruppenspiel gegen Kroatien verpassen. Eine Entscheidung dazu steht noch aus.

Doch was war überhaupt vorgefallen? In der 37. Minute ging Sloweniens Dean Bombac nach einem Zusammenstoß mit dem in der Abwehr stehenden Gottfridsson schreiend zu Boden. Der Flensburg-Profi hatte mit dem Ellenborgen seinen Gegenspieler am Hals getroffen.

Gottfridsson formte Loser-Zeichen an seiner Stirn

Dieser rang nach dem Treffer am Adamsapfel nach Luft, während Gottfridsson in Richtung Kabine ging. Bei seinem Abgang zeigte der 31-Jährige noch das Loser-Zeichen, er formte also mit seinen Fingern ein „L“ und hielt sich dies an die Stirn.

Laut eigener Aussage habe der Schwede dieses Zeichen aber nur gegen sich selbst gerichtet und sei eine schlechte Angewohnheit von ihm: „Ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht, wenn ich von mir selbst enttäuscht war, egal was es war. Denn dann ist man ein verdammt großer Verlierer.“

In der Mixed Zone hatte er sich aber wieder gefasst und sagte, angesprochen auf die Szene, dass die ersten Worte an seinen Gegenspieler gehen müssen: „Erst einmal eine Entschuldigung an Dean Bombac. Der Ellenbogen soll nicht da sein, wo er war. Dafür möchte ich mich entschuldigen.“

Jim Gottfridsson formte nach der Blauen Karte das Loser-Zeichen an seiner Stirn

Eines „unserer schlechtesten Länderspiele seit sehr langer Zeit“

Dennoch rechtfertige seine Aktion seiner Meinung nach keine blaue Karte. „Ein paar Minuten zuvor haben sie meinen Arm von hinten genommen, das waren nur zwei Minuten.“

Er habe auch die Linie der Schiedsrichter Arthur Brunner und Morad Salah einfach „nicht verstanden“, was er aber nicht als Erklärung für die Niederlage hernehmen wollte. Für Gottfridsson war es vielmehr eines „unserer schlechtesten Länderspiele seit sehr langer Zeit“.

