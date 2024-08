Olympia 2024: Zehnkampf mit Neugebauer heute LIVE in TV, Stream und Ticker - Gold für Deutschland?

Leo Neugebauer greift bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris nach der nächsten Goldmedaille für Deutschland. Im Zehnkampf wurde der 24-Jährige am ersten Wettkampftag der Leichtathleten im Stade de France seiner Favoritenrolle gerecht. Zur Halbzeit liegt Neugebauer mit 4650 Punkten in Führung. Die Entscheidung um den Olympiasieg fällt am heutigen Samstag.