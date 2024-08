Olympia 204: Deutsches Diskus-Drama - "Wie ein schlechter Traum, wirklich"

Drama im Diskuswurf: Henrik Janssen scheitert in der Qualifikation. Anschließend hadert der Deutsche mit seiner Technik.

In der Qualifikation des Diskuswurfs der Männer ist es zu einem deutschen Drama gekommen. Als Weltranglistenachter ist Henrik Janssen in die Olympischen Spiele gestartet, doch in den Qualifikationswürfen gelang ihm nicht ein gültiger Wurf.