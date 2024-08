Olympia 2024: Deutscher Teenie wird zur Rettung für ihr Team!

Auch ohne die verletzte Topspielerin Nina Mittelham haben die deutschen Tischtennis-Frauen dank Senkrechtstarterin Annett Kaufmann das Viertelfinale im Teamwettbewerb der Olympischen Spiele in Paris erreicht. Gegen die USA gewann die Auswahl von Bundestrainerin Tamara Boros vor allem durch die beiden Einzelsiege der erst 18 Jahre alten Kaufmann am Dienstag nach einer Zitterpartie 3:2.

"Ich freue mich wirklich, dass wir hier ohne Spielerin eins und zwei gewonnen haben. Wir brauchen einfach diesen Teamspirit", sagte Boros: "Das war unglaublich von Annett. Sie hat gezeigt, dass sie im Kopf wirklich sehr stark ist. Sie mag es aber auch, in einer solchen Atmosphäre zu spielen."

In der Runde der letzten acht geht es am Mittwoch (10.00 Uhr) gegen Indien um den dritten Halbfinaleinzug bei Sommerspielen in Serie. Eine Medaille gab es 2016 mit Silber.