Olympia: Bei diesem Event schalteten die meisten TV-Zuschauer ein

Nach zwei Wochen Olympische Spiele in Paris blicken ARD und ZDF auf eine erfreuliche Bilanz zurück. Für den Quoten-Höhepunkt sorgte die Eröffnungsfeier mit einem zweistelligen Millionen-Betrag

243 Stunden Liveberichterstattung: Die Übertragung der Olympischen Spiele bei ARD und ZDF war nach Einschätzung der Sender ein voller Erfolg. Wie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten am Montag mitteilten, erreichten beide Programme im Fernsehen insgesamt 53,4 Millionen Zuschauer - knapp zwei Drittel der Bevölkerung. Der Marktanteil lag bei durchschnittlich 30,9 Prozent.

„Die Olympischen Spiele interessieren die gesamte Gesellschaft in Deutschland. Egal ob Jung, ob Alt, Mann oder Frau, egal ob Tischtennis, Hockey, Leichtathletik, Basketball oder Golf“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: „ARD und ZDF haben es mit ihrer Vielzahl an Angeboten geschafft, die Menschen in die Welt von Olympia mitzunehmen und sie für die Leistungen der Athletinnen und Athleten zu begeistern.“