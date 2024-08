Olympia-Basketball: Frankreich - Deutschland LIVE im TV, Stream, Ticker

von SPORT1 02.08.2024 • 18:00 Uhr Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht bei den Olympischen Spielen in Paris vorzeitig im Viertelfinale. Am Abend spielt das DBB-Team gegen Gastgeber Frankreich um den Gruppensieg. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Die deutschen Basketballer haben mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bei Olympia 2024 bereits vorzeitig das Viertelfinal-Ticket gebucht. Am Freitag spielt das Team um Kapitän Dennis Schröder gegen Gastgeber Frankreich um den Gruppensieg. Das Spiel in Lille beginnt um 21.00 Uhr (Hier geht‘s zum LIVETICKER).

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hatte sein zweites Gruppenspiel gegen Brasilien mit 86:73 gewonnen und führt die Tabelle der Gruppe B mit zwei Siegen vor den Franzosen an. Die Gastgeber mit NBA-Supertalent Victor Wembanyama haben ebenfalls ihren ersten beiden Partien gewonnen. Am Freitag geht es also um den Gruppensieg.

Olympia 2024: Basketball heute LIVE im TV und Stream

TV: Eurosport und ARD

Stream: eurosport.de, discovery+, zdf.de

Ticker: sport1.de und SPORT1 App

DBB-Team spielt um den Gruppensieg

„Freitag wird noch ein taffes Spiel für uns“, sagte Schröder nach dem Sieg gegen Brasilien bei Eurosport, betonte aber, wenn die deutsche Mannschaft ihr Spiel spiele, könne sie jeden Gegner schlagen. „Wir haben wirklich viele charakterstarke Jungs in der Kabine“, ergänzte der Kapitän.

Gegen die Franzosen geht es nun um den Gruppensieg, der noch wichtig werden könnte. Die beiden Teams mit der besten Vorrundenbilanz haben bei der Auslosung der Viertelfinals einen Vorteil und bekommen vermeintlich schwächere Gegner zugeteilt, zudem können sie bis zum Finale nicht aufeinander treffen. So ließe sich möglicherweise ein Duell mit den USA um Superstar LeBron James aufschieben.