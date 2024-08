Olympia-Basketball: Deutschland vs. Frankreich heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Die deutschen Basketball-Frauen stehen bei den Olympischen Spielen nach einer starken Gruppenphase im Viertelfinale. Dort trifft das DBB-Team am Mittwoch auf Gastgeber Frankreich und hofft auf den nächsten Coup. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Können die deutschen Basketball-Frauen ihren Lauf bei den Olympischen Spielen in Paris fortsetzen? Am Mittwoch trifft das Team von Trainerin Lisa Thomaidis im Viertelfinale (18.00 Uhr im LIVETICKER) in Paris auf Gastgeber Frankreich.