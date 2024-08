Olympia: Das rätselhafte Fiasko eines Vorzeige-Athleten

Lange Zeit sah es so aus, als könnte Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock seinen Titel im Freiwasser über zehn Kilometer erfolgreich verteidigen. Der 26-Jährige lieferte sich mit dem späteren Sieger Kristof Rasovszky ein umkämpftes Rennen an der Spitze und führte phasenweise das Feld an.