Olympia: Deutsche Ringer-Hoffnung kämpft ach Halbfinal-Aus um Bronze

Annika Wendle hat nach zwei spektakulären Siegen den Einzug ins olympische Finale klar verpasst, aber noch eine zweite Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) in Paris. In der Freistilklasse bis 53 kg verlor die 26-Jährige des ASV Altenheim im Halbfinale gegen die topgesetzte Lucia Yepez aus Ecuador, Dritte der WM 2023 in Belgrad, mit 0:10. Die ehemalige EM-Dritte kämpft am Donnerstag um Bronze.