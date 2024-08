"Geht ab!": Frauen-Basketball im Aufschwung

Die WM der klassischen Variante findet 2026 in Deutschland statt, bei der EM ein Jahr zuvor ist man neben Tschechien, Italien und Griechenland Co-Gastgeber. Dieses Engagement habe es lange nicht gegeben, merkte Greinacher an: "Da muss man auch sagen, dass die Unterstützung da gefehlt hat."

Das habe sich geändert - und die Freude über den jeweiligen Erfolg ist mannschaftsübergreifend groß. So habe das 3x3-Team in ihrer Pause zwischen zwei Spielen am Donnerstag das komplette Spiel der "großen" Mannschaft in Lille geschaut. "Während der Busfahrt, in der Mensa - immer lief der Stream", sagte Brunckhorst: "Man ist immer sehr verbunden."