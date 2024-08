Olympia: Dramatischer Sieg! Deutsche Hockey-Herren überstehen Krimi

Die Gold-Mission geht weiter: Die deutschen Hockey-Weltmeister sind bei den Olympischen Spielen ihrem großen Ziel einen Schritt näher gekommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning bezwang am Sonntag Argentinien in einer Neuauflage des Viertelfinals von Tokio mit 3:2 (2:1) und zog in die Runde der besten vier ein. Dort wartet am Dienstag Rekord-Olympiasieger Indien.