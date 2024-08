Olympia-Hockey: Halbfinale Deutschland - Indien heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning hatte am Sonntag Argentinien in einer Neuauflage des Viertelfinals von Tokio mit 3:2 (2:1) bezwungen und dabei auch Schiedsrichter-Diskussionen getrotzt. Nun wartet der Rekord-Olympiasieger. Bei einem Sieg ist Silber bereits sicher.

Olympia 2024: Hockey-Halbfinale Deutschland - Indien heute LIVE im TV und Stream

Revanche gegen Rekord-Olympiasieger?

Olympia 2024: Deutschland peilt fünfte Goldmedaille an

Deutschland peilt in Paris die fünfte Goldmedaille nach 1972, 1992, 2008 und 2012 an. Bei den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio hatte sich das DHB-Team mit dem vierten Platz zufriedengeben müssen.