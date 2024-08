Olympia: Kai Häfner winkt der goldene Abschied beim Handball

SID 09.08.2024 • 20:06 Uhr Vor acht Jahren gewannen Kai Häfner und Andreas Wolff Olympia-Bronze. Diesmal soll es Gold werden.

Er gehörte wie Andreas Wolff zu den sogenannten „Bad Boys“, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro aber nicht „bad“ genug waren, um ins Endspiel einzuziehen. Und so erinnerte sich Kai Häfner (35) nach dem Halbfinale am Freitag in Lille gegen Spanien gemeinsam mit Wolff noch einmal an damals, an die Niederlage gegen Frankreich, an das verpasste Finale - und an das Spiel um Platz drei, in dem für die deutschen Handballer dann Bronze heraussprang.

"Andi und ich haben miteinander gesprochen", berichtete Häfner am Freitagabend in Lille, "die letzten acht, neun Jahre haben wir ja alle Spiele zusammen gemacht, und wir haben gesagt, es wird mal wieder Zeit, ein Halbfinale zu gewinnen, weil die letzten Halbfinals haben wir alle verloren."

Verabschiedet sich Häfner mit Gold?

Häfner erinnerte seinen Kumpel in jenem Gespräch auch an den Goldrausch im Januar 2016, also ein halbes Jahr vor Olympia, als Wolff das EM-Finale gegen Spanien fast im Alleingang gewann und das deutsche Team zum bis dato letzten Titel führte. "Ich habe zu ihm gesagt, der Gegner ist Spanien, es wäre mal an der Zeit für dich, ein gutes Spiel zu machen. Dass er das gleich so wörtlich nimmt, macht mich sehr glücklich."

Vier "Bad Boys", die Anfang 2016 Europameister wurden, sind acht Jahre später bei Olympia noch dabei - Häfner, Wolff, Rune Dahmke und Jannik Kohlbacher. Dahmke und Kohlbacher fehlten dann allerdings bei Olympia in Rio. Und so sagte Wolf nach seinem Hexenwerk beim 25:24 (12:12) in Lille: "Kai, Rune, Jannik und ich haben seit acht Jahren darauf gewartet, dass wir das Finale spielen, dass wir wieder eine Medaille um den Hals haben können. Ich bin sehr erleichtert, dass das schon geklappt hat."

