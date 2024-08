Olympia: Kerbers ungewisse Zukunft

„Es kam ja hier schon ein Angebot. Aber jetzt ist nicht der richtige Moment“, sagte die frühere Tennis-Weltranglistenerste am Tag nach ihrem letzten Match bei Olympia in Paris.

Sie müsse nun erstmal „ein bisschen freimachen. Und dann können wir uns zusammensetzen und sprechen. Ich höre mir das gerne an, und dann schauen wir, was die Zukunft bringt“, sagte Kerber.

"Ich habe mir in den letzten Monate immer mal wieder Gedanken gemacht. Ich habe einige Projekte gestartet mit meinem Turnier in Bad Homburg und mit einer Academy in Polen. Ich werde aber dem Tennis in irgendeiner Weise treu bleiben", sagte Kerber.