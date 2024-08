Olympia: Klatsche! US-Superstars fertigen Deutsche Basketballerinnen ab

Verletzungssorgen um Leonie Fiebich

Leichte Sorgen bestehen zudem aufgrund einer möglichen Verletzung von Leonie Fiebich. Die 24-Jährige vom WNBA-Klub New York Liberty musste nach einem Zusammenprall im dritten Viertel ausgewechselt werden und verbrachte den Rest der Spielzeit auf der Bank. Starspielerin Satou Sabally war mit 15 Punkten letztlich beste Werferin für das DBB-Team, das nun weiter nach Paris reist.

Ab dem 7. August beginnt für die Frauen die K.o.-Phase in der Bercy Arena. Auf wen die deutsche Mannschaft in der Runde der letzten acht trifft, entscheidet sich nach dem Abschluss der Gruppenphase am Sonntagabend. Zumindest ein erneutes Aufeinandertreffen mit den USA ist vorerst ausgeschlossen.