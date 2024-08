Olympia-Leichtathletik: 100 Meter der Männer LIVE im TV, Stream, Ticker

von SPORT1 04.08.2024 • 20:00 Uhr Bei den Olympischen Spielen in Paris steht am Sonntag einer der Höhepunkte überhaupt an. Die schnellsten Männer der Welt küren in der Leichtathletik über 100 Meter ihren neuen Sprintkönig. Wie Sie den 100m-Lauf live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Wer krönt sich zum Sprintkönig der Olympischen Spiele in Paris? DAS Highlight der Spiele 2024 steht am Sonntag auf dem Programm. Der 100m-Lauf der Männer in der Leichtathletik gehört den Höhepunkten der Spiele in Frankreich. Das 100m Olympia-Finale der Männer findet am Sonntag, den 4. August statt - Startzeit ist 21:50 Uhr.

Zuvor standen die drei Halbfinalläufe an, in denen ermittelt wurde, welche acht Läufer im 100m Olympia-Finale um die Medaillen und vielleicht um den Weltrekord laufen.

Noah Lyles (USA, mitte) hofft bei Olympia 2024 auf Gold

Olympia 2024: 100 Meter Lauf der Männer heute LIVE im TV und Stream

TV: Eurosport und ARD

Stream: eurosport.de, discovery+, zdf.de

Ticker: sport1.de und SPORT1 App

100m: Hartmann im Halbfinale ausgeschieden,

Die Topfavoriten um Weltmeister Noah Lyles sind geschlossen ins Olympia-Finale über 100 m eingezogen. Lyles, der in Paris insgesamt vier Mal Gold anpeilt, wurde in seinem Halbfinale nach einem schwachen Start in 9,83 Sekunden Zweiter und zog so direkt in den Endlauf ein. Der Jamaikaner Kishane Thompson, wohl sein härtester Konkurrent um Gold, lief in 9,80 Sekunden die schnellste Zeit in den drei Halbfinalläufen.

Ex-Weltmeister Fred Kerley (9,84) kämpft auch um die Medaillen. Tokio-Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) steht nach seinen 9,92 Sekunden ebenfalls wieder im Finale, Vize-Weltmeister Letsile Tebogo (9,91/Botswana) kam auch weiter.

Für Joshua Hartmann reichte es nicht für das Finale, der 25-Jährige wurde in seinem Lauf mit 10,16 Siebter. Am Samstagvormittag war er in der gleichen Zeit ins Ziel gekommen und als Dritter seines Vorlaufs weitergezogen.

Deutsche Hoffnung schon im Vorlauf raus

Endstation war da bereits für den 9,99-Sekunden-Sprinter Owen Ansah. Er kam nicht über 10,22 Sekunden und Platz fünf in seinem Rennen hinaus. Das reichte nicht zum Weiterkommen für den neuen deutschen Rekordhalter.

Hartmann machte es besser und ist als erster Deutscher seit 40 Jahren in ein olympisches Halbfinale über 100 m gesprintet. Der Kölner lief am Samstagvormittag im Stade de France nach 10,16 Sekunden ins Ziel und kam als Dritter seines Vorlaufs weiter.

Lyles, der als Favorit über die 100 m gilt und in Paris insgesamt vier Mal Gold anpeilt, legte keinen souveränen Auftritt hin. Der US-Amerikaner lief nach seinen 10,04 Sekunden nur auf Platz zwei in seinem Vorlauf. Ex-Weltmeister Fred Kerley war einer von zwei Vorlaufschnellsten, der US-Amerikaner benötigte wie sein Landsmann Kenneth Bednarek 9,97 Sekunden.

Olympia 2024: Haas letzter deutscher Halbfinalist 1984 in Los Angeles

Der letzte deutsche Sprinter in einem olympischen Halbfinale war Christian Haas 1984 in Los Angeles. Die Vorschlussrunde in Paris findet am Sonntag (20.05 Uhr im LIVETICKER) statt, der Olympiasieger in der prestigeträchtigen Strecke wird am selben Abend gekrönt.

