Olympia LIVE: Tag 16 aus Paris heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Olympia 2024: Das bringt Tag 16 in Paris

Bei den Olympischen Spiele in Paris steht der letzte Wettkampftag auf dem Programm. Am Sonntag stehen noch insgesamt 13 Entscheidungen an. Auch Deutschland hat Medaillenchancen. Was steht wo an? So können Sie Tag 15 bei Olympia 2024 heute live verfolgen.