Olympia: Basketball bricht Zuschauerrekord – Über 1 Million Fans!

Olympischer Rekord: Mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Basketballspiele in Lille und Paris besucht, damit wurde eine fast 30 Jahre alte Bestmarke geknackt. Insgesamt 1.078.319 Fans kamen in die beiden Arenen, 1996 waren es in Atlanta 1.068.032 gewesen. Das gab der Basketball-Weltverband FIBA bekannt.