Olympia: „Scheiße!" Kurioser Gislason-Fauxpas sorgt für Lacher

„So Männer, Überzahl. Wir spielen Sieben-gegen-Sechs“, begann Gislason die Ansprache an seine Mannschaft, ehe er von Spielmacher Juri Knorr umgehend korrigiert wurde: „Nein, wir spielen in Unterzahl“. Nach einem kurzen Blick zur Anzeigetafel verbesserte sich der Bundestrainer: „Unterzahl! Scheiße! Dann Sechs-gegen-Sechs.“

Gislason-Aussetzer blieb ohne Folgen

Einen Einfluss auf die Leistung des deutschen Teams hatte der kleine Fauxpas allerdings nicht. Mit Ertönen der Schlusssirene traf Renars Uscins nach einer irren Wende zum 29:29-Ausgleich und wendete das Turnier-Aus ab. In der anschließenden ebenfalls dramatischen Verlängerung machte das DHB-Team den Einzug ins Halbfinale perfekt, in dem die Auswahl am Freitag auf Spanien trifft.