Olympia: Schnappen die USA China im letzten Moment noch Platz 1 weg?

In der letzten Entscheidung bei Olympia in Paris steht Platz 1 im Medaillenspiegel auf dem Spiel. Die Chancen für die im Moment noch zweitplatzierten USA stehen sehr gut.

Steph Curry, LeBron James und Co. haben vorgelegt, bei der letzten Olympia-Entscheidung in Paris wollen nun auch die Basketball-Frauen der USA Gastgeber Frankreich schlagen und Gold holen - und nicht nur das steht auf dem Spiel.

Das US-Frauenteam hat es in der Hand, ob Platz 1 im Medaillenspiegel noch an die USA geht (39x Gold, 44x Silber, 42x Bronze) oder bei China bleibt (40x Gold, 27x Silber, 24x Bronze). Der Konkurrenzkampf der beiden Supermächte ist in diesem Jahr zusätzlich aufgeheizt durch den Streit um die vertuschten Dopingtests zahlreicher chinesischer Schwimmer - und die Gegenvorwürfe Chinas gegen die USA, beim Thema Doping selbst keine weiße Weste zu haben.