Olympia-Schock! Schwimmerin bricht plötzlich zusammen

Schock bei den Olympischen Spielen ! Während der Vorläufe für das 200-Meter-Lagen-Schwimmen der Frauen ist Tamara Potocká zusammengebrochen und musste direkt am Beckenrand beatmet werden.

Der slowakischen Schwimmerin musste Sauerstoff zugeführt werden, ehe Sanitäter sie auf einer Trage aus der Halle brachten. Die 21-Jährige ist nach Informationen der ARD inzwischen aber wieder in einem stabilen Zustand.

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es so schon einmal erlebt habe. Dass es wirklich so akut am Beckenrand passiert ist, dass das Medical Team gleich kommen musste, um zu stabilisieren, um zu unterstützen“, sagte ARD-Expertin Dorothea Brandt. Viel mehr wären solche Vorfälle mal hinter den Kulissen passiert, wenn der Laktatwert der Schwimmerinnen und Schwimmer wieder abfällt.