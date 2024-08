Olympia: Sensation verpasst! 100-Meter-Finale ohne Hartmann

Die Topfavoriten um Weltmeister Noah Lyles sind geschlossen ins Olympia-Finale über 100 m am Abend (21.50 Uhr/ARD und Eurosport) eingezogen. Lyles, der in Paris insgesamt vier Mal Gold anpeilt, wurde in seinem Halbfinale nach einem schwachen Start in 9,83 Sekunden Zweiter und zog so direkt in den Endlauf ein. Der Jamaikaner Kishane Thompson, wohl sein härtester Konkurrent um Gold, lief in 9,80 Sekunden die schnellste Zeit in den drei Halbfinalläufen. Ex-Weltmeister Fred Kerley (9,84) kämpft auch um die Medaillen.