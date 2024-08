Olympia: Tamberi kämpft mit Nierenstein – Start in Paris gefährdet

von SID 04.08.2024 • 20:27 Uhr Der Italiener liegt mit Fieber im Bett. Ob der Tokio-Sieger am Mittwoch zur Qualifikation antreten kann, scheint fraglich.

Der Olympia-Start von Hochsprung-Star Gianmarco Tamberi steht auf der Kippe. Der italienische Goldmedaillengewinner von Tokio 2021 klagte kurz vor dem Abflug nach Paris über gesundheitliche Probleme. „Wahrscheinlich ein Nierenstein“, schrieb der Weltmeister am Sonntag auf Instagram. Er liege „hilflos“ im Bett und habe „38,8 Grad Fieber“.

Gianmarco Tamberi ist Welt- und Europameister

Die Ärzte hätten ihm geraten, die Reise in Frankreichs Hauptstadt auf Montag zu verschieben, "in der Hoffnung, dass dieser Albtraum mit ein wenig Ruhe ein Ende hat", schrieb Tamberi. Am Mittwoch (10 Uhr) findet im Stade de France die Qualifikation im Hochsprung statt, die Entscheidung geht zwei Tage später am Freitag (19.00 Uhr) über die Bühne.

Tamberis Entschlossenheit

Er wisse nicht, "wie ich dort hinkomme, aber ich werde dort auf dem Podest stehen und bis zum letzten Sprung alles geben - egal, wie mein Zustand sein wird", versprach der Europameister. Der schillernde Tamberi, der bei der Eröffnungsfeier Italiens Fahne getragen und dabei seinen Ehering in der Seine verloren hatte, will in Frankreich eigentlich erneut eine große Show liefern.

