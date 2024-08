Keine Medaille für Kluge/Reinhardt im Madison

Ein Sturz, ein Kampf bis an die Schmerzgrenze und ein geplatzter Traum: Die Bahnrad-Spezialisten Roger Kluge und Theo Reinhardt sind nach einem spektakulären Madison an der ersehnten gemeinsamen Olympiamedaille vorbeigefahren. Das Duo des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) mühte sich am Samstag im Zweier-Mannschaftsfahren nach einem frühen Rückschlag nach Kräften, verpasste letztlich aber die Krönung seiner langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft auf der Bahn.