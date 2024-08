Olympia: Superstar bei Siegerehrung sichtbar angetrunken

Nikola Jokic gewinnt mit Serbien Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris. Der Basketball-Star lässt es mit seinen Teamkollegen nach dem Triumph krachen.

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen hat es beim serbischen Basketball-Team kein Halten mehr gegeben. Die Serben besiegten am Samstagmittag Deutschland mit 93:83 und begannen im Anschluss direkt mit ihrer Party.

Angeführt von den NBA-Superstars Nikola Jokic (Denver Nuggets) und Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks) tranken die Serben mit den in Paris anwesenden Fans einige Biere. Das zeigten Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken. Bei der Feierei war Jokic oberkörperfrei zu sehen - rein körperlich nicht in der Hochform, die allgemein von einem Athleten seiner Klasse erwartet wird.