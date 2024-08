Spektakulärer Olympia-Marathon: Historische Mission scheitert dramatisch

Der Äthiopier Tamirat Tola triumphiert beim Marathon in Paris. Superstar Eliud Kipchoge entgeht das erhoffte Gold-Triple: Er muss früh abreißen lassen - ebenso wie der deutsche Rekordhalter.

Der Äthiopier Tamirat Tola hat den spektakulären olympischen Marathon von Paris gewonnen. Der Ex-Weltmeister lief die höchst anspruchsvollen 42,195 km in 2:06:26 Stunden und triumphierte mit 21 Sekunden Vorsprung vor Bashir Abdi aus Belgien (2:06:47), Bronze holte der Kenianer Benson Kipruto (2:07:00). Bester Deutscher war Ex-Europameister Richard Ringer, der in 2:09:18 Stunden auf Rang zwölf landete.

„Zwölfter beim Marathon ist etwas anderes als Zwölfter in einer anderen Disziplin in der Leichtathletik . Es ist die einfachste Disziplin der Welt, man braucht nur ein Paar Schuhe“, sagte Ringer (Rehlingen) zufrieden. Er war glücklich, „so viele“ hinter sich zu lassen, die eigentlich „deutlich schneller sind“. „Ich habe mit den Höhenmetern alles ausgeschöpft dieses Jahr, mit Hitze-Trainingslagern, das hat sich bezahlt gemacht und zeigt, dass ich beim Marathon immer da bin“, sagte Ringer.

Superstar Kipchoge und Petros beenden Rennen nicht

Die historische Triple-Mission von Eliud Kipchoge scheiterte derweil früh. Der Kenianer musste nach etwa der Hälfte des Rennens abreißen lassen und kämpfte offenbar mit Seitenstechen. Einen der zahlreichen Anstiege, an dem am Samstagmorgen wie auch am Rest der Strecke Tausende Zuschauer für eine Gänsehautatmosphäre sorgten, musste der Olympiasieger von 2021 und 2016 gar im Gehen absolvieren, wenig später stieg er bei etwa Kilometer 31 aus.