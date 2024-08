Olympia: Deutschlands neue Hoffnung auf Sommerspiele 2040 wächst

SID 08.08.2024 • 17:28 Uhr Der IOC-Präsident sagt, dass „grundsätzliche Fragen gelöst“ werden müssten, um die Bemühungen „aussichtsvoll weiter“ zu betreiben.

In Deutschland reifen die Olympia-Träume, die Sommerspiele in Paris verleihen der Kampagne vom DOSB und der Bundesregierung Schwung. IOC-Präsident Thomas Bach äußert sich aber weiter distanziert zu den Plänen in seiner Heimat. „Wir beobachten jetzt erste scheue Bemühungen, sich wieder um dieses Thema zu kümmern“, sagte Bach im Gespräch bei Eurosport mit Rio-Olympiasieger Fabian Hambüchen.

Warnung vor zu viel Euphorie

Er warnte vor zu viel Euphorie: "Bis man das aussichtsvoll weiter betreiben kann, müssen aber noch ein paar mehr grundsätzliche Fragen gelöst werden." In allzu naher Zukunft wird es jedenfalls nichts werden mit Spielen in Deutschland. Bis 2032 (Brisbane) sind die Sommerausgaben, für die sich auch der DOSB bewerben will, vergeben.

Interesse für 2036

Für 2036 habe das IOC "schon jetzt eine gute zweistellige Anzahl an interessierten Ländern und Nationalen Olympischen Komitees vorliegen", sagte Bach zum wiederholten Mal. Er würde sich allerdings "riesig freuen, wenn dieser olympische Funke auch bei uns zu Hause überspringen würde und man dann eine Olympiabewerbung mit all der Wertschätzung, die Deutschland als Organisator nach wie vor hat, nach vorne treibt".

In Paris hatte der Bund durch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die finanzielle Unterstützung für eine deutsche Bewerbung festschreiben lassen. Es war das ersehnte Zeichen für den Deutschen Olympischen Sportbund, der bald informelle Gespräche mit Bachs IOC aufnehmen möchte.

