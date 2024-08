Olympia: Timo Barthel kämpft im Wasserspringen-Finale um Ehre und Punkte

Europameister Timo Barthel hat das letzte olympische Finale der Wasserspringer in Paris erreicht. Der 28-Jährige aus Halle/Saale kam trotz eines verpatzten vierten Sprungs im Halbfinale im Wassersportzentrum am Stade de France auf 411,50 Punkte und Platz neun. Realistische Medaillenchancen hat der WM-Dritte im Synchronspringen von 2022 im Endkampf der besten zwölf am Samstagnachmittag (15.00 Uhr) aber nicht: Rang drei war 65,50 Zähler entfernt.