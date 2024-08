Olympia: Weltrekord im Bahnrad-Teamsprint! Großbritannien schockt Deutschland

Das deutsche Teamsprint-Trio Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch ist mit Steigerungspotenzial in seine Goldmission bei den Olympischen Spielen in Paris gestartet. Im Velodrome National von Saint-Quentin-en-Yvelines stellten die Bahnrad-Weltmeisterinnen der Jahre 2020 bis 2023 in 45,644 Sekunden die drittbeste Zeit der Qualifikation auf. In der ersten Runde treffen Hinze und Co. auf Mexiko - eine machbare Aufgabe. Für die Chance auf eine Medaille ist dort ein Sieg Pflicht.