Kugel-Sensation: Ogunleye krönt sich zur Olympiasiegerin

Mit Gottes Hilfe zum ganz großen Coup: Yemisi Ogunleye (Mannheim) hat bei den Olympischen Spielen sensationell Gold im Kugelstoßen gewonnen. Die 25-Jährige stieß im Stade de France im letzten Versuch genau 20,00 m und feierte damit gleich bei ihrem Olympia-Debüt den größten Erfolg ihrer Karriere. 28 Jahre nach Astrid Kumbernuss holte damit wieder eine Kugelstoßerin Olympia-Gold für Deutschland, es war zudem die vierte Medaille für die deutschen Leichtathleten in Paris.

"Mir fehlen die Worte, es ist unglaublich", sagte Ogunleye im ZDF und ergänzte angesprochen auf den entscheidenden letzten Versuch: "Ich habe eine unfassbare Ruhe in diesem Moment verspürt, die nicht von dieser Erde ist."

Silber ging in einem hoch spannenden Wettkampf an Maddison-Lee Wesche aus Neuseeland mit 19,86 m, Bronze holte Jiayuan Song (19,32/China). Alina Kenzel wurde Neunte (18,29/Stuttgart).

Doch Ogunleye, deren Vater aus Nigeria stammt, kämpfte sich zurück. Auch unschöne Rassismus-Erfahrungen hielten sie nicht auf, ihr tiefer Glaube half Ogunleye durch die schwere Zeit. „Gottes Liebe hat mich verändert“, sagte sie einmal dem SWR: „Er ist eine wichtige Stütze in meinem Leben. Egal, was passiert, Gott hat mein Leben in der Hand. Das nimmt mir komplett den Druck. Ich empfinde eine unbändige Freude, meinen Sport ausüben zu dürfen.“ Und nun konnte Ogunleye sogar über Olympia-Gold jubeln.