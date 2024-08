Nach Olympia! Besonderes Detail in Paris

Die Olympischen Ringe zieren weiterhin den Eiffelturm - das wird auch nach den Paralympics so bleiben.

Paris bleibt von den Olympischen Spielen 2024 mehr als die Erinnerung an einen aufsehenerregenden Sportsommer: Die weithin sichtbaren fünf Ringe werden weiterhin den Eiffelturm zieren.

Das kündigte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Samstag in einem Interview mit der Tageszeitung Ouest France an.