Olympia-Botschaft gegen Taliban führt zu Disqualifikation

B-Girl Talash wurde 2002 in Kabul geboren. Die afghanische Hauptstadt steht seit 2021 wieder unter dem islamistischen Taliban-Regime, in dem die Frauenrechte massiv unterdrückt werden. Sie verließ ihr Land, um mit ihren beiden Brüdern Zuflucht in Spanien zu suchen. „Ich bin gegangen, um für die Mädchen Afghanistans, für mein Leben und meine Zukunft zu tun“, erklärte sie vor dem Wettbewerb.