Olympia: Clemens Prüfer im Diskus-Finale – Deutsche Hoffnungen hoch

Deutschlands Diskus-Hoffnung Clemens Prüfer hat sich mit einer überzeugenden Vorstellung das Ticket für das olympische Finale gesichert. Der Magdeburger benötigte in der Qualifikation am Montag lediglich einen Versuch auf 66,36 m, um beim Finale am Mittwoch (20.25 Uhr/ZDF und Eurosport) dabei zu sein. „Ich wusste, dass ich was drauf habe. Die Vorbereitung lief gut“, sagte Prüfer, „vielleicht geht ein bisschen was“ im Finale: „Die Top acht sind das große Ziel.“