Olympia: Deutschlands Handballer kämpfen um Gruppensieg gegen Slowenien

Ungewisser Gegner im Viertelfinale

Der mögliche Gegner in der ersten K.o.-Runde am Dienstag steht allerdings noch in den Sternen - er hängt zum einen an der eigenen Platzierung, zum anderen an den Ergebnissen am letzten Spieltag in der Parallelgruppe B. Fünf Teams kommen noch als möglicher Kontrahent der deutschen Mannschaft im Viertelfinale von Lille in Betracht, darunter Weltmeister Dänemark und Europameister Frankreich. Auch Vergleiche mit Norwegen, Ägypten oder Ungarn sind möglich.