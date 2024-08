Olympia: Deutscher Rekordmann raus! Ansah reagiert

Noah Lyles unter Druck

Bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig war Ansah im Juni in 9,99 Sekunden als erster Deutscher unter der 10-Sekunden-Marke geblieben. Zuvor war er bei der Europameisterschaft in Rom auf den starken fünften Platz gelaufen.

Hartmanns Saisonleistungen und Ausblick

Hartmann, deutscher Rekordhalter über 200 m, lief in dieser Saison bereits 9,92 Sekunden, allerdings mit deutlich zu viel Windunterstützung. Der letzte deutsche Sprinter in einem olympischen Halbfinale war Christian Haas 1984 in Los Angeles. Die Vorschlussrunde in Paris findet am Sonntag (20.05 Uhr) statt, der Olympiasieger in der prestigeträchtigen Strecke wird am selben Abend gekrönt.