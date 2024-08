Olympia: Teddy Riner feiert triumphale Rückkehr nach Guadeloupe

Der 35-Jährige hatte in Paris zweimal Gold gewonnen. Zur Schlussfeier wird er in Paris zurückerwartet.

Der 35-Jährige hatte in Paris zweimal Gold gewonnen. Zur Schlussfeier wird er in Paris zurückerwartet.

Den Kurztrip in seine Heimat genoss Teddy Riner in vollen Zügen. Schon bei der Ankunft des Judo-Superstars am Flughafen auf Guadeloupe brachen Jubelstürme aus, später kannte die Euphorie bei einer Busparade quer durch seine Geburtsstadt Pointe-a-Pitre auf der kleinen Karibik-Insel keine Grenzen mehr.