Olympia: Ringerin Niemesch verpasst Halbfinale – Hoffen auf Bronze

Nun muss die Hoffnungsträgerin des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) darauf hoffen, dass die Norwegerin am Abend das Finale erreicht. Nur dann dürfte die gebürtige Karlsruherin in der Hoffnungsrunde antreten, um über den Umweg noch den Kampf um Bronze erreichen zu können. In der ersten Runde hatte sich Niemesch noch problemlos mit 3:0 gegen die Südkoreanerin Hanbit Lee durchgesetzt.