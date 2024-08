Olympia: Deutsche Ringerin Paruszewski verliert Auftaktkampf deutlich

SID 08.08.2024 • 12:48 Uhr Die 30-Jährige muss nun auf den Finaleinzug ihrer Gegnerin hoffen.

Sandra Paruszewski (Sulgen) hat am vierten Tag der Ringer-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris die befürchtete Auftakt-Niederlage hinnehmen müssen.

Die zweimalige EM-Dritte verlor in der Gewichtsklasse bis 57 kg gegen die an Nummer zwei gesetzte Vize-Weltmeisterin Anastasia Nichita aus Moldau deutlich mit 0:9. Die 30 Jahre alte Olympiadebütantin Paruszewski muss nun darauf hoffen, dass Nichita das Finale erreicht. Nur dann dürfte die gebürtige Schrambergerin in der Hoffnungsrunde antreten, um über den Umweg noch den Kampf um Bronze erreichen zu können.

Wendle kämpft um Bronze

Am Donnerstagabend ringt Annika Wendle in der Klasse bis 53 kg um Bronze. Die 26-Jährige des ASV Altenheim könnte die erste Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) in Paris holen.

Als letzte deutsche Teilnehmer gehen am Freitag die WM-Fünfte Luisa Niemesch (62 kg/Weingarten) und am Samstag Erik Thiele (Freistil/97 kg/Mansfelder Land) an den Start.

