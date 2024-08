Olympia: Deutsche Ringer vor Medaillen-Aus – Thiele hofft auf Wunder

Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) hat die Olympischen Spiele in Paris ohne Medaille beendet. Am Samstag verlor Erik Thiele (Mansfelder Land) in der Freistilklasse bis 97 kg seinen Auftaktkampf gegen den Arturo Silot Torres mit 0:5. Weil der Kubaner direkt im Anschluss seinerseits unterlag, gibt es für Thiele am Sonntag keine weitere Chance in der Hoffnungsrunde. Hierzu hätte Silot Torres das Finale erreichen müssen.