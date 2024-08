Olympia: Deutscher Ringer Krahmer verpasst Viertelfinale - Hoffen auf Bronze

Der erste deutsche Starter Jello Krahmer (Schorndorf) hat zum Auftakt der Ringer-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen eine Niederlage kassiert. Der 28 Jahre alte Olympiadebütant verlor in der Gewichtsklasse bis 130 kg im griechisch-römischen Stil gegen den Chinesen Lingzhe Meng mit 1:4 und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale.

Krahmer muss nun darauf hoffen, dass Meng das Finale erreicht. Nur dann dürfte der gebürtige Stuttgarter am Dienstag in der Hoffnungsrunde antreten, um über den Umweg noch den Kampf um Bronze erreichen zu können.

„Ich habe sehr lange auf diesen Moment hingearbeitet. Es war sehr lange mein Traum, an Olympia teilzunehmen“, hatte Krahmer kurz vor dem Kampf gegen Meng gesagt. Gegen den Chinesen hatte er bereits bei der WM im vergangenen Jahr verloren.

Weitere deutsche Athleten im Einsatz

Neben Krahmer sind sechs weitere Athleten des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) in Paris am Start. Am Dienstag gehen Anastasia Blayvas (50 kg/Leipzig) und Lucas Lazogianis (griechisch-römisch/97 kg/Weilimdorf) auf die Matte. Im Laufe der Woche sind dann Annika Wendle (53 kg/Altenheim), Luisa Niemesch (62 kg/Weingarten), Sandra Paruszewski (57 kg/Sulgen) und Erik Thiele (Freistil/97 kg/Mansfelder Land) dran.