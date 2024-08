Olympia: Deutsche Sportgymnastinnen verpassen Finale – Medaillenhoffnung bleibt

In der Vorausscheidung in der Rhythmischen Sportgymnastik landen die deutschen Athletinnen außerhalb der Top acht.

Die deutschen Sportgymnastinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris das Finale in der Gruppe verpasst. Das Team, bestehend aus Anja Kosan, Daniella Kromm, Alina Oganesyan, Hannah Vester und Emilia Wickert, schaffte es in der Vorausscheidung am Freitag nicht unter die besten acht Gruppen, die den Endkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) erreichen.

Missgeschicke bei der zweiten Übung

Medaillenchancen am Samstag

Für die qualifizierten Nationen geht es am Samstag ab 14.00 Uhr um die Medaillen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 war keine deutsche Gruppe vertreten gewesen. Triumphiert hatte damals die Gruppe aus Bulgarien.

Einzel-Mehrkampffinale bietet Hoffnung

Am Freitag bietet sich ab 14.30 Uhr dennoch eine Medaillenchance für die deutschen Sportgymnastinnen bei diesen Spielen. Im Einzel-Mehrkampffinale treten die 17 Jahre alte Hoffnungsträgerin Darja Varfolomeev (Schmiden) sowie Margarita Kolosov (Potsdam) an.

Varfolomeev als große Goldhoffnung

Varfolomeev hatte am Vortag in der Qualifikation Rang zwei belegt, sie gilt als große Goldhoffnung des Deutschen Turner-Bundes (DTB): In Valencia hatte sie sich im vergangenen Jahr zur fünffachen Weltmeisterin gekrönt. In der Vorausscheidung am Donnerstag allerdings unterlief Varfolomeev ein Patzer mit dem Reifen, im Anschluss sagte sie: "Das habe ich schnell abgehakt. Die Generalprobe ist jetzt vorbei. Ich will morgen da aufpassen, wo ich jetzt etwas zittrig war. Es wird schon!" Kolosov hatte die Qualifikation als Fünfte abgeschlossen.